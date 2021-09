Mercato : Maignan plutôt que Donnarumma, la bonne affaire de Milan

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

Pendant que Gianluigi Donnarumma traverse une période compliquée au Paris Saint-Germain, le Milan AC file le parfait amour avec Mike Maignan.

La succession de Gianluigi Donnarumma s’annonçait difficile à Milan. Il faut dire que le gardien italien a laissé une belle trace au sein du club lombard, où il a disputé 251 matchs entre 2015 et 2021. Mais au final, tout s’est déroulé mieux que prévu. Puisque Mike Maignan fait parfaitement l’affaire dans la cage milanaise. Si le Milan réalise un aussi bon début de saison, avec une seule défaite au compteur, en Ligue des Champions contre Liverpool (2-3), c’est en grande partie grâce à l'international français. Très solide en Serie A, l’ancien Lillois n’a encaissé que deux buts en cinq journées de championnat, pour poser l’ACM sur le podium. Autant dire que les Rossoneri ne regrettent pas du tout d’avoir posé 15 millions d’euros avec bonus sur la table des négociations pour recruter Maignan lors du dernier mercato estival.

Maignan vaut maintenant 50 millions d’euros

Une tendance confirmée par Gianluca Di Marzio : « Milan a réalisé un superbe coup avec Maignan. Le Français est un excellent gardien. Les dirigeants ont trouvé le bon remplaçant à Donnarumma, et au juste prix ». Selon le journaliste de Sky Sport, le Milan est heureux d’avoir Maignan plutôt que Donnarumma pour cet exercice 2021-2022. D’ailleurs, ce n’est pas le portier italien qui avait décidé de quitter son club formateur pour rejoindre le PSG, mais c’est le Milan qui avait choisi de ne pas prolonger le contrat du champion d’Europe, face aux demandes salariales extravagantes de Mino Raiola. En tout cas, cette décision prise par Paolo Maldini et Ricky Massara fait désormais l’unanimité à Milan. Car l’ancien gardien des champions de France est déjà estimé à 50 millions d’euros sur le marché des transferts, après seulement quelques semaines au San Siro. S’il continue sur sa lancée, tout en bousculant Hugo Lloris en équipe de France, Maignan pourrait voir sa cote grimper encore un peu plus. Au grand bonheur de l’AC Milan !