Italie : Maignan insulté de « negro », la vidéo accablante

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Le problème récurrent des incidents à caractère raciste revient sur le devant de la scène en Italie et cette fois, c’est un Français qui a été visé.

Il y a quelques mois, Blaise Matuidi avait été victime d’insultes à caractère raciste lorsqu’il évoluait encore à la Juventus Turin. Mario Balotelli ou encore Kalidou Koulibaly ont également rencontré ce genre de problème dans les stades de Série A. Ce week-end, c’est Mike Maignan qui a été la cible de certaines insultes à caractère raciste. Et pour cause, dans une vidéo de l’échauffement du gardien de l’Equipe de France avant le match entre la Juventus Turin et l’AC Milan, relayée en ce début de semaine par le compte @FrSerieA, on entend très clairement Mike Maignan se fait insulter -entre autre- de « negro ».

Mike Maignan a été victime d'insultes racistes lors de Juve - Milan... pic.twitter.com/VCnS6aAzT9 — FrSerieA (@FrSerieA) September 20, 2021

Une nouvelle preuve de la bêtise sans limites de certains supporters en Italie, qui a déclenché un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Intervenant régulier sur RMC ou La Chaîne L’Equipe, l’économiste du sport Pierre Rondeau s’est indigné. « Bon, il y a vraiment un problème. Pas de généralité mais au moins, contrairement à ce qui a beaucoup été dit ce weekend, la France n'est pas la risée de l'Europe, nous devrions tous être honteux. Ce sont les individus qu'il faut toucher, trouver tous ces fautifs individuellement, qui insultent, harcèlent et vociferent, qui arrêtent les matchs, cassent et violentent. Pas de sanctions collectives mais de (très) lourdes peines individuelles. Et de la prévention, du dialogue » a argumenté le spécialiste sur son compte Twitter.

Bon, il y a vraiment un problème. Pas de généralité mais au moins, contrairement à ce qui a beaucoup été dit ce weekend, la France n'est pas la risée de l'Europe, nous devrions tous être honteux ... https://t.co/1cDZp9bmAe — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) September 21, 2021

Sous la vidéo publiée par le compte @FrSerieA, les réactions désabusées des anonymes ont fusé. « On va pas généraliser mais y’a vraiment un ménage à faire en Italie c’est insupportable », « les memes triso qui acclameront Kean des qu'il plantera un but », « Putain l'Italie c'est une dinguerie niveau racisme dans les stades ! Très facile de le retrouver le mec », « Je n'ai pas lu tous les commentaires, mais j'espère que personne n'a osé dire que ça veut juste dire "noir", parce qu'en ITALIEN noir(e) se dit "nero/a" et non "negro"... » ou encore « Pitoyable… combien de temps ce climat dans le foot italien va durer » peut-on lire sur le réseau social, où la vidéo fait énormément réagir. Les messages de soutien à l’égard de Mike Maignan sont également très nombreux, alors que le gardien tricolore n’avait évidemment jamais été confronté à ce genre de problème en France par le passé.