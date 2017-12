Mercato : Gonalons de retour en Ligue 1, l'Italie y croit

Dans : Serie A, Mercato, Ligue 1, OM, OL.

La semaine passée, réagissant à la rumeur d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Maxime Gonalons, l'agent de ce dernier avait rapidement fait savoir que cela n'était pas à l'ordre du jour dans la mesure où le milieu de terrain français n'avait pas l'intention de partir de l'AS Rome au mercato et qu'en plus l'OM ne l'avait pas contacté. Une prise de position qui était relativement ferme et semblait devoir mettre un terme aux différentes rumeurs.

Cependant, ce mercredi, le quotidien sportif Tuttosport affirme que le retour de Maxime Gonalons en France est clairement une option envisagée, le média italien précisant que plusieurs clubs de Ligue 1 se sont même déjà positionnés concernant l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, transféré l'été dernier à la Roma pour 5ME. Du côté de l'AS Rome, Monchi aurait même déjà trouvé un remplaçant pour compenser le départ de Maxime Gonalons. Il s'agit de Milan Badelj, le milieu défensif international croate dont le contrat à la Fiorentina se termine. Il est vrai qu'avec temps de jeu réduit, Maxime Gonalons n'a pas réellement eu l'occasion de faire ses preuves à l'AS Rome. Mais de là à le pousser à la sortie au bout de six mois...