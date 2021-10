Maignan absent 10 semaines, Milan confirme

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

L'AC Milan a confirmé que Mike Maignan avait été opéré ce mercredi et que le gardien de but tricolore sera absent dix semaines. L'année 2021 est probablement finie pour l'ancien Lillois.

Se plaignant d’une douleur au poignet gauche depuis le match de Ligue des champions entre l’AC Milan et Liverpool, Mike Maignan a serré les dents pour continuer à jouer. Mais au retour de la Ligue des Nations, le remplaçant d’Hugo Lloris en équipe de France a décidé en accord avec le club italien, qu’il a rejoint lors du dernier mercato, de faire des examens et de passer une arthroscopie. L’intervention chirurgicale a eu lieu ce mercredi et s’est bien passée indique l’AC Milan dans un communiqué.

« L'AC Milan confirme que Mike Maignan a subi aujourd'hui un examen arthroscopique qui a identifié une blessure à un ligament du poignet gauche, lequel a été réparé. Une vis pédiculaire a également été fixée au scaphoïde de son poignet en raison d'un problème vasculaire. L'opération, réalisée à la clinique La Madonnina par le Dr Loris Pegoli en présence du Docteur Stefano Mazzoni, médecin de l'AC Milan, a été une parfaite réussite. Mike Maignan se reposera pendant six semaines avant de commencer le processus de rééducation. Maignan devrait être absent pendant dix semaines », a précisé le club lombard.