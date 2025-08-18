Lukaku absent plusieurs mois, Naples revient sur le mercato

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

Jeudi dernier, le Napoli a affronté l’Olympiakos dans le cadre d’un match amical, le dernier avant le début de la saison. Le club italien a perdu sur blessure Romelu Lukaku. Les dirigeants napolitains craignent une longue absence.

À une semaine de la reprise en Serie A, le Napoli a perdu son attaquant Romelu Lukaku. L’international belge (124 sélections, 89 buts) est sorti blessé lors de la dernière rencontre amicale du champion d’Italie. Ce lundi, l’ancien joueur de Chelsea passé des examens pour connaitre la gravité de sa blessure et l'on connaît déjà résultats. En effet, Naples a précisé dans un communiqué que l'international belge souffrait d'une lésion sévère du muscle droit fémoral de la cuisse gauche. Les médias italiens estiment que l'absence de la star offensive de Naples sera d'au moins deux mois. L’an passé, Romelu Lukaku a inscrit 14 buts et délivré dix passes décisives en 36 matchs de Serie A contribuant au sacre du club napolitain. .

Naples va devoir trouver une alternative

Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku 👇https://t.co/zRirRhNjmR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2025

Si cette longue absence se confirme, Romelu Lukaku devant encore consulter un chirurgien, Naples devra trouver un nouvel attaquant pour pallier le forfait de l’avant-centre des Diables Rouges. Naples va donc devoir trouver un bon coup dans les derniers jours du mercato. Ce lundi, Tuttomercato explique que les dirigeants napolitains pensent à rechercher un profil en prêt. Car pour l’heure, seul Lorenzo Lucca est une alternative sur le front offensif. Le problème, le joueur a été prêté à Udinese pour la saison le mois dernier. Les résultats des examens de ce lundi vont guider la fin du mercato du Napoli à une semaine du début de saison.