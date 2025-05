Le PSG et rien d’autre, l’Inter sacrifie le Scudetto

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Avant de préparer la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan va disputer la dernière journée de Serie A ce vendredi soir. Mais sur le terrain de Côme, les Nerazzurri choisissent de ne pas jouer le coup à fond pour se focaliser sur le rendez-vous du 31 mai à Munich.

Connaissant le personnage, Luis Enrique fera le nécessaire pour que les Parisiens soient bien concentrés sur la finale de la Coupe de France samedi. L’entraîneur du Paris Saint-Germain veillera à ce que les têtes ne soient pas tournés vers Munich avant d’affronter Reims au Stade de France. La logique de l’Espagnol paraît évidente. Et pourtant, son homologue Simone Inzaghi a choisi la stratégie opposée. Alors que l’Inter Milan jouera le titre lors de la dernière journée de Serie A ce vendredi soir, son coach a prévu d'aligner un onze remanié au coup d’envoi du match à Côme.

L’entraîneur des Nerazzurri estime peut-être que ses titulaires ont déjà la tête à la finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Après tout, ses meilleurs joueurs n’ont pas su battre la Lazio (2-2) le week-end dernier, sachant qu’une victoire aurait redonné la tête du championnat à l’Inter Milan. Il faut aussi rappeler que certains cadres comme l’attaquant et capitaine Lautaro Martinez reviennent de blessure. Simone Inzaghi, suspendu après son exclusion face aux Biancocelesti, ne veut sûrement prendre aucun risque.

La finale redoutée par l'Inter

On peut aussi imaginer que l’actuel deuxième de Serie A, qui compte un point de retard sur Naples, ne voit pas le leader trébucher à domicile contre Cagliari dans un match décisif. Dans ce cas, Simone Inzaghi ne croit pas non plus à l’ajout d’un rendez-vous au calendrier. Pour rappel, en cas d’égalité de points, Naples et l’Inter Milan s’affronteront lors d’une finale du championnat lundi. A cinq jours de la confrontation face au Paris Saint-Germain, les Nerazzurri s’en passeraient bien.