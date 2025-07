Le Milan AC très déçu par l'ingrat Théo Hernandez

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

Cet été, le feuilleton Théo Hernandez a occupé une bonne partie du Milan AC. Des dissensions entre le joueur et sa direction ont poussé à un départ vers Al-Hilal. Dans un message d’adieu au club, le joueur n’a pas hésité à lancer une petite pique à sa direction. Le club lombard n’a pas apprécié.

Les adieux de Théo Hernandez n’ont pas dû plaire à la direction du Milan AC. Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid, l’international français (38 sélections, deux buts) a disputé plus de 262 matchs avec le club lombard. Le joueur de 27 ans, moins performant cette saison, a été invité à quitter le club cet été. En fin de contrat l’an prochain, Théo Hernandez s’est donc engagé avec le club saoudien d’Al-Hilal contre la somme de 25 millions d’euros. Une somme qui ravit les dirigeants du club lombard qui avaient obligé le Français à se trouver un nouveau club au risque d’être placardisé toute la saison. Une situation conflictuelle qui laisse des traces.

Théo Hernandez et le Milan se quittent sur des tensions

Gazzetta : Milan se dit très déçu par les propos de Théo #Hernandez dans son message d'adieu au club et une présumée "différence de valeurs". Il est estimé que le joueur a toujours été défendu et protégé, malgré des performances pas toujours à la hauteur et des affaires privées… pic.twitter.com/W5JtKbxDYj — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 11, 2025

Dans son message d’adieu posté sur les réseaux sociaux, le Français n’a pas oublié la petite pique aux dirigeants milanais : « La décision de partir n’a pas été facile. J’ai toujours su où je voulais être, et Milan a toujours été ma priorité. Mais tout ne dépend pas d’une seule personne. La direction prise par le club et certains choix récents ne reflètent ni les valeurs et ni l’ambition qui m’ont fait venir ici, » explique-t-il sur Instagram. Ce matin la Gazzetta dello Sport rapporte que le message aurait été très mal pris par la direction du Milan. « Il est estimé que le joueur a toujours été défendu et protégé, malgré des performances pas toujours à la hauteur et des affaires privées qui ont pu le conditionner, » comme le rapporte le média italien dans des propos retranscrits par Guillaume Pacini. En décembre 2024, Fabrizio Corona, ancien paparazzi, avait publié une vidéo sur sa chaîne YouTube en accusant Théo Hernandez d'un comportement violent avec les femmes. Le Milan AC avait toujours soutenu son joueur, et estime avoir déjà beaucoup fait pour que l'aventure se termine du mieux possible.