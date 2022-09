La Juventus embobiné par Pogba, elle se mord les doigts

Dans : Serie A.

Par Marc Verti

Après plusieurs semaines de tergiversations et de négociations, Paul Pogba a finalement fait son retour à la Juventus de Turin cet été. Un retour attendu par tous les fans, mais qui vire finalement au fiasco compte tenu de la situation du joueur.

Pogba à la Juve, un transfert qui était validé par la plupart des supporters turinois au début de l'été. Finalement, le milieu de terrain n'a toujours pas disputé le moindre match avec les Bianconeri. La faute à une blessure au genou et une opération tardive qui éloigne le champion du monde des terrains pour une durée indéterminée. Avec en plus la polémique engendrée par les vidéos de son grand frère Mathias Pogba, le Français est dans la tourmente. Si Massiliano Allegri attend impatiemment son retour à la compétition, les fans et les médias italiens perdent déjà patience et se demandent si le recrutement de Paul Pogba est réellement une bonne idée pour la Veille Dame.

Les choix de Pogba font débats en Italie

La saison passée, la Juventus a vécue une année difficile. Éliminés dès les huitièmes de finale contre Villarreal en Ligue des Champions et qualifiés de justesse en C1, les joueurs de la Juve peinent à maintenir les exigences du club. Pour le journaliste Marcello Chirico, le cas Pogba n'arrange pas les affaires de l'équipe turinoise. Pour lui, la blessure de Pogba a été mal gérée. « Hier je parlais avec Moggi (Luciano Moggi, ancien directeur général de la Juve) et il m'a dit, avec moi, Pogba se serait fait opérer directement. Parce qu'avec d'autres managers, ils lui auraient parlé d'une certaine manière, sans le forcer mais en lui faisant comprendre qu'il n'y a pas d'autres choix. Je crois que Boniperti ou Moggi auraient réussi à le faire opérer immédiatement » a déclaré le journaliste italien qui remet en cause la décision de Pogba d'avoir opté pour une thérapie conservatrice et balayé l'idée d'une opération au genou. Finalement, l'ancien joueur de Manchester United a été contraint de subir cette intervention chirurgicale qui va probablement lui faire rater une bonne partie de la saison avec la Juventus ainsi que la Coupe du monde avec l'Équipe de France. Du temps de perdu qui ne fait plaisir à personne, et qui démontre que Paul Pogba a eu le dernier mot pour son suivi médical, ce qui n'a pas plu à tout le monde.