La Juve annonce l'arrivée de Loïs Openda (off)

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Loïs Openda n'est plus un joueur de Leipzig. Le joueur belge vient en effet de s'engager ce lundi soir avec la Juve. Pour s'attacher les services de l'ancien joueur du RC Lens, les Piémontais ont déboursé un énorme chèque. Dans le détail, il s'agit d'un prêt payant de 3,3 millions d'euros (+800k de bonus) avec obligation d’achat de 40,6 millions d'euros liée à certaines conditions. Openda sera notamment le coéquipier d'anciens joueurs passés par la Ligue 1, comme Jonathan David et Edon Zhegrova.