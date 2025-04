La journée de Serie A reportée après la mort du Pape François

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après l'officialisation de la mort du Pape François, les autorités du football italien ont annoncé que les quatre matchs prévus en ce lundi de Pâques étaient reportés.

C'est une tradition italienne, en ce lundi de Pâques des matches de Serie A sont programmés et quatre rencontres (Torino-Udines, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio et Parme-Juventus) devaient se disputer tout au long de la journée. Mais, après l'annonce par le Vatican de la mort du Pape François, les autorités sportives ont annoncé le report de ces quatre rencontres, ainsi que de toutes les rencontres de football prévues ce lundi. « Suite au décès de Sa Sainteté, la Ligue Nationale Professionnelle de Serie A confirme que les matchs de championnat de Serie A et de Primavera 1 prévus aujourd'hui sont reportés. La date des matchs reportés sera annoncée ultérieurement », précise la Serie A.