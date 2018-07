La folie Cristiano Ronaldo fait craindre des soucis à la Juventus

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Septuple championne d’Italie, la Juventus Turin sera très difficile à détrôner la saison prochaine.

Alors que le mercato est loin d’être terminé, le club turinois s’est considérablement renforcé avec la signature de Cristiano Ronaldo. Un véritable événement pour la Vieille Dame, ses supporters ainsi que la presse transalpine. Mais de son côté, Massimiliano Allegri refuse de s’emballer. L’entraîneur de la Juve est même inquiet à cause de l’enthousiasme provoquée par le Portugais.

« Cristiano Ronaldo possède une grande expérience et va beaucoup nous aider. Mais nous devons nous montrer prudents, a prévenu le technicien en conférence de presse. Il y a beaucoup trop d’euphorie autour de nous et ce n’est pas bon. Cette saison va être plus difficile que les autres. » Avec un quintuple Ballon d’Or dans l’équipe, le coach craint de voir ses joueurs se relâcher.

Des adversaires surmotivés

Tandis que chez les autres pensionnaires de Serie A, l’arrivée de CR7 risque de provoquer l’effet inverse. « Nos adversaires se montreront plus agressifs car nous avons gagné beaucoup de matchs et que nous avons recruté un excellent joueur », a souligné Allegri, qui s’attend à affronter des formations déterminées à faire chuter le champion en titre par tous les moyens.