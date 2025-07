L'Inter explose, Thuram détruit Lautaro Martinez

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

L’Inter Milan est au bord de l’implosion depuis plusieurs jours. Les Interistes ont tout perdu sur cette fin de saison. La fin du cycle semble proche. Le vestiaire se fissure, une réunion d’urgence a déjà eu lieu.

Le drama de l’été se trouve de l’autre côté des Alpes. Après la défaite contre Fluminense (2-0) lors du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, Lautaro Martinez a sorti la sulfateuse. Le capitaine argentin n’a pas mâché ses mots devant les micros déclarant : « Mais il faut dire une chose : pour y arriver, il faut vouloir jouer ici, nous nous battons pour des objectifs. Celui qui ne veut pas être ici (à l’Inter Milan) doit partir. Ceux qui veulent se battre et rester ici, restez, ceux qui ne veulent pas, alors partez, s’il vous plaît, » avait-il déclaré. Par la suite, le président du club Beppe Marotta a surenchéri en expliquant que Hakan Çalhanoğlu était le joueur visé. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport apporte de nouveaux éléments de réponse.

Thuram au soutien

Gazzetta : La guerre est déclarée a l’Inter après les déclarations de #Lautaro Martinez. Marcus Thuram a apporté son soutien à Calhanoglu avec un “like” sur Instagram, la fissure est grande dans le vestiaire. Une réunion d’urgence a eu lieu hier entre les joueurs et Chivu avant… pic.twitter.com/dqOCLjNqUe — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 2, 2025

Selon le quotidien italien, les tensions ne datent pas d’hier au sein du club finaliste de la Ligue des champions. Une réunion de crise a été organisée ce mardi juste après le mondial des clubs avec le nouvel entraîneur Chivu. De plus, la Gazzetta explique que le vestiaire de l’Inter se divise. Marcus Thuram a liké une publication Instagram en soutien à son partenaire Hakan Çalhanoğlu. La fin de saison reste éprouvante du côté des Nerazzurri. L’international turc a également répondu dans une publication Instagram aux propos de Lautaro Martinez. Çalhanoğlu le rappelle : « des paroles qui divisent et non qui unissent. L’histoire retiendra ceux qui sont restés debout, pas ceux qui ont élevé la voix. L’avenir ? On verra. Je n’ai jamais dit que je n’étais pas heureux ici, je n’ai jamais trahi ce maillot », précise-t-il. L’été risque d’être très mouvementé du côté de Milan alors que le club doit entamer un nouveau cycle et se relever de nombreuses désillusions.