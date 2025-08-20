Kolo Muani, la Juventus agace le PSG

Dans : Serie A.

Par Nathan Hanini

C’est sûrement l’un des dossiers les plus longs de l’été, Randal Kolo Muani attend toujours de s’envoler pour la Juventus de Turin. Les deux clubs sont enfin d’accord sur la nature de l’échange, mais le club du Piémont doit encore régler un souci avant d’accepter.

Ce dimanche Igor Tudor espère encore avoir Randal Kolo Muani pour la première journée de Serie A face à Parme. Le technicien croate est toujours en attente de savoir s’il aura à sa disposition le numéro 9 français. Depuis plusieurs semaines, les deux entités tentent de se mettre sur la même longueur d’onde concernant un accord pour Randal Kolo Muani. Pendant longtemps la Juventus ne voulait qu’un prêt avec option d’achat pendant que le Paris Saint-Germain souhaitait une obligation. Ce mercredi, tout est en ordre, mais il reste encore une chose importante à régler concernant la formation italienne.

La Juventus doit encore vendre avant de prendre Kolo Muani

Gazzetta : Randal Kolo Muani toujours dans l'attente de pouvoir rejoindre la #Juve. Tout est quasi bouclé avec le PSG (prêt payant de 10M avec obligation d'achat de 35-40M liée à certaines conditions facilement atteignables) mais une vente doit être bouclée au préalable. Douglaz… pic.twitter.com/mscAAbcDGe — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 20, 2025

La Gazzetta dello Sport explique ce mercredi que tout est quasiment bouclé concernant le transfert de l’international français. Le Paris Saint-Germain va en tirer une cinquantaine de millions d’euros pour le prêt (10 millions) et l’obligation d’achat (40 millions). Mais avant que tout ne soit validé, la Juventus doit encore vendre un joueur. Le nouveau directeur général de la Juventus, Damien Comolli cherche à vendre Douglaz Luiz du côté de Nottingham Forest. Un transfert estimé à une quarantaine de millions d’euros, mais les deux parties doivent encore régler quelques détails. De son côté, Randal Kolo Muani patiente avant de peut-être rejoindre enfin le club de Serie A. Par ailleurs, la presse italienne évoque un salaire de 5 millions d’euros par an avec un bail de cinq ans pour le Français.