Juventus : Un autre coup fumant à Madrid après CR7, et ce n'est pas Marcelo !

Et si la Juventus profitait de la venue déjà énorme de Cristiano Ronaldo pour s’offrir une nouvelle équipe de galactiques ?

Le mot est peut-être fort, mais le club italien se sent clairement pousser des ailes avec la signature du quintuple Ballon d’Or, et rêve de faire venir dans la foulée son coéquipier Marcelo, probablement le meilleur arrière gauche du monde à l’heure actuelle. Mais une autre arrivée en provenance de Madrid pourrait faire du bruit. En effet, Tuttosport annonce ce jeudi que les dirigeants italiens travaillent à la venue de Diego Godin, l’expérimenté défenseur central de l’Atlético Madrid.

Encore en vue et solide au poste lors de cette Coupe du monde, l’Uruguayen est viscéralement attaché à l’Atlético, qu’il a rejoint il y a huit ans de cela. Mais le natif de Rosario pourrait rejoindre une équipe capable de gagner la Ligue des Champions et surtout obtenir un dernier contrat de grande ampleur à 32 ans. La Juventus est en tout cas confiante dans ce dossier, surtout que Godin disposerait d’une clause lui permettant de partir pour « seulement » 20 ME.