Juventus : Sarri détruit Hazard et encense Cristiano Ronaldo, il part très fort

Personnage haut en couleurs du football italien, Maurizio Sarri était présenté ce jeudi en tant que nouvel entraineur de la Juventus Turin.

Une mission qui ne lui semblait pas dédiée, lui le supporter de Naples qui en a été l’entraineur, avec toujours quelques mots doux à l’égard du rival turinois ces dernières années. Mais la proposition est tombée après sa difficile aventure à Chelsea, et le Napolitain n’a pas hésité une seconde. Sa mission sera simple : conserver le titre national et surtout enfin remporter la Ligue des Champions derrière laquelle La Vieille Dame galope sans réussite depuis des saisons. Et dans sa conférence de presse d’intronisation, Sarri a fait fort.

« J’ai du m’accommoder aux caractéristiques d’Hazard. Il peut changer la face d’un match, mais sa présence nous posait des problèmes défensifs que nous avons du énormément travailler. Maintenant, je passe à un autre niveau avec Cristiano Ronaldo. J’ai eu des joueurs importants à Chelsea, mais c’est le niveau au-dessus. J’aimerais lui faire battre d’autres records. J'ai entrainé un joueur qui est devenu recordman du nombre de buts sur une saison de Serie A (Higuain à Naples), j'aimerais le faire une deuxième fois avec Ronaldo. Lui, c’est le top mondial, personne n’a autant de records prestigieux que lui », a expliqué Maurizio Sarri qui va joindre les gestes à la parole, puisque la presse italienne l’annonce de passage en Grèce dans les jours à venir afin d’exposer son plan de jeu et faire connaissance avec CR7 pendant les vacances de ce dernier.