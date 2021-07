Juventus : Pogba et Dybala enflamment les supporters

Dans : Serie A.

A peine revenu de l'Euro 2021, Paul Pogba est parti aux États-Unis et plus précisément à Miami où il a retrouvé Paulo Dybala. Du côté des supporters de la Juventus, la photo et la légende ont été remarquées.

C’est via Instagram que Paulo Dybala a affiché une photo prise à Miami en compagnie de Paul Pogba, son ancien coéquipier. « Nous sommes à nouveau réunis », a lancé celui que Pogba surnommait « Carré R2 » lorsqu’ils évoluaient ensemble à Turin, pas besoin d’expliquer les raisons de ce petit nom. Une photo qui a été likée près de 1,8 millions de fois, ce qui en dit long sur l’intérêt du public pour ces retrouvailles, les deux compères ayant déjà fait la même photo avec le doigt pointé l'un vers l'autres il y a quelques années. Actuellement en Floride, où il se prépare seul en attendant la reprise de la saison en Serie A, Paulo Dybala a été rejoint par le joueur français, lequel n’a pas traîné après son retour de l’Euro. Forcément, en Italie, cette photo et ce message ont été remarqués, d’autant que la possibilité de voir Paul Pogba revenir à la Juventus, cinq ans après avoir quitté la Vieille Dame pour Manchester United moyennant 105ME.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulo Dybala (@paulodybala)

Selon CalcioMercato, l’idée de voir Dybala et Pogba réunis sous le maillot de la Juventus n’est pas si saugrenue que cela. « Deux conditions sont nécessaires, le première est que le joueur argentin prolonge. Dybala entre dans la dernière année de son contrat, mais lors d’une conférence de presse, Nedved et Cherubini ont laissé entendre qu'à son retour de Miami, ils reprendraient les discussions afin d’arriver à « une fumée blanche ». La seconde est que le club turinois ait la puissance économique pour réaliser l'énorme investissement nécessaire au rachat de Pogba à Manchester United. Et cela dépend essentiellement de l'avenir de Cristiano Ronaldo , le départ du Portugais aurait un impact important sur les comptes de la société. . , entre le montant encaissé pour son transfert et, surtout, l'économie du lourd salaire, et donnerait la possibilité de dépenser », explique le site spécialisé italien. Pour la Juventus, tout semble encore et toujours tourner autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo.