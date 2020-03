Juventus-Inter : Interdit d'être à moins d'un mètre des autres

Dans : Serie A.

L’Italie est totalement chamboulée par l’épidémie de Coronavirus, et même son football en perd la tête. En début de journée, la rencontre entre Parme et la SPAL a débuté avec près d’une heure de retard, sachant que le match à huis clos pouvait être reporté par le gouvernement. Toutefois, le coup d’envoi a bien été donné, et il sera de même pour tous les matchs de cette journée. Même le choc entre la Juventus et l’Inter Milan est confirmé, mais ce sera sans spectateurs.

Et du côté des médias, des photographes, ou des officiels, il a été donné comme consigne de se tenir éloigné à plus d’un mètre l’un de l’autre. Le stade étant vide, cela devrait pouvoir être respecté, alors que la température corporelle de chaque entrant sera vérifié avant et possiblement après le match. A noter que plusieurs joueurs, via les réseaux sociaux ou leur syndicat, ont fait savoir qu’ils étaient favorables à un arrêt du championnat. Il suffirait d’un cas parmi les joueurs professionnels de Série A pour que cela devienne concret.