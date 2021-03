Juventus : Cristiano Ronaldo prolongé, le prix sera énorme

Dans : Serie A.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait prolonger son bail d’un an supplémentaire.

Malgré la saison extrêmement difficile de la Juventus Turin, seulement troisième de Série A après 24 journées, Cristiano Ronaldo envisage de plus en plus sérieusement de prolonger son bail chez les Bianconeri. Et pour cause, le Portugais a conscience d’évoluer chez un prétendant sérieux à la victoire finale en Ligue des Champions, dans un championnat du top 4 européen et qui assume ses émoluments colossaux. A 36 ans, cela a forcément son importance et en ce sens, Cristiano Ronaldo est très reconnaissant envers la Juventus Turin et pourrait le prouver en prolongeant jusqu’en juin 2023. Mais ce renouvèlement du contrat de l'ancien Madrilène ne serait pas anodin pour le champion d’Italie en titre

Effectivement, le journaliste Tancredi Palmeri a expliqué via son compte Twitter que pour prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin doit au préalable sacrifier l’une des grandes valeurs marchandes afin de ne pas se placer dans une situation financière précaire. L’insider italien croit savoir que c’est Matthis De Ligt qui pourrait être vendu par la Juventus Turin lors du prochain mercato. Nul doute que si cette information se confirmait, elle ferait l’effet d’une bombe en Italie. Car si le Néerlandais n’a jamais retrouvé le niveau sensationnel qui était le sien à l’Ajax Amsterdam, le choix de la Juventus Turin de s’en débarrasser aussi rapidement paraîtrait étonnant, surtout si cela a pour unique but de prolonger le contrat d’un joueur de 36 ans, aussi fort soit-il. Pour rappel, CR7 réalise une saison historique en dépit de son âge avec 27 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues…