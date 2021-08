Juventus : Cristiano Ronaldo convoque son agent d'urgence !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Au lendemain des révélations sur le possible intérêt de Manchester City pour Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes est arrivé d'urgence à Turin annonce la presse italienne.

Lorsque Cristiano Ronaldo fait venir son éternel agent de toute urgence, c’est qu’il se passe quelque chose de sérieux. Et les médias transalpins l’affirment ce mercredi soir, le tout puissant Jorge Mendes est arrivé via un vol privé en fin d’après-midi à Turin, et il a aussitôt rejoint CR7 à son domicile. La Gazzetta dello Sport admet que la venue en Italie du représentant de Cristiano Ronaldo est tout sauf anodine au moment où les rumeurs circulent autour d’un possible départ du quintuple Ballon d’Or de la Juventus.

Jorge #Mendes just landed in Turin. Scheduled a meeting with #Juventus to discuss about #Cristiano 🇵🇹 future according to @Gazzetta_it

Still no offer on the table for #CR7 at the moment. — Gianluigi Longari (@Glongari) August 25, 2021

Mardi, L’Equipe avait dévoilé le désir de CR7 de rejoindre Manchester City afin de travailler sous les ordres de Pep Guardiola. Une destination qui a pris du volume suite à l'annonce d'Harry Kane de son choix de rester à Tottenham. Mais forcément, avec les événements intervenus entre Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid ces dernières heures, le club de la capitale revient subitement dans l'actualité et peut être un point de chute pour la star portugaise. Cependant, le quotidien sportif précise bien qu’à ce jour aucune offre n’est arrivée sur le bureau d’Andrea Agnelli concernant Cristiano Ronaldo et que du côté de la Vieille Dame on n'est pas réellement étonné de voir qu'aucun club ne s'aligner sur les exigences financières de. CR7.