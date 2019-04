Juventus : Cristiano Ronaldo a fait un rêve XXL, Allegri va pleurer

Dans : Serie A, Foot Europeen, Premier League.

Ils faisaient partis des grands favoris pour valider leur billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mais la Juventus Turin et Manchester City ont finalement chuté la semaine dernière.

Une double élimination qui pourrait avoir des conséquences copieuses cet été. En effet, Massimiliano Allegri n’est pas certain de conserver son poste au sein de la Vieille Dame, malgré sa volonté de continuer son travail pour emmener le club italien au sommet de l’Europe. Mais même le recrutement de Cristiano Ronaldo n’a pas permis d’atteindre cet objectif. Et pour y arriver, les dirigeants turinois sont prêts à faire d’énormes efforts, et pas uniquement en ce qui concerne le recrutement de joueurs.

Ainsi, Il Giornale annonce que CR7 pousse désormais pour un changement d’entraineur, avec l’idée de mettre Pep Guardiola en place. Le manager espagnol, solidement en place à Manchester City où il a la totale confiance de ses dirigeants, sera difficile à aller chercher, mais le projet pourrait tenter l’ancien coach de Barcelone, qui aime relever les défis au sein de clubs ambitieux. Après avoir entrainé Lionel Messi au FC Barcelone, Pep Guardiola réalisera-t-il un incroyable doublé en gérant les dernières années de Cristiano Ronaldo à la Juventus ?