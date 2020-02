Juve, Serie A, Messi… Cristiano Ronaldo vise tous les records

Dans : Serie A.

Inarrêtable depuis le début de l’année 2020, Cristiano Ronaldo pourrait battre de nouveaux records à la Juventus Turin. Et même au niveau du championnat italien.

A l’image de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo considère que son âge n’est absolument pas un obstacle. L’attaquant de la Juventus Turin vient de fêter ses 35 ans et s’estime encore capable de durer au haut niveau. Et tant pis si le Bayern Munich n’y croit pas. « Il est un peu trop vieux pour nous », a en effet lâché le président Herbert Hainer pour TZ. De toute façon, le quintuple Ballon d’Or n’a pas prévu de filer en Allemagne. Le Bianconero veut continuer à écrire son histoire à la Juve. Rappelons que la semaine dernière, Cristiano Ronaldo a égalé la performance du Français David Trezeguet en disputant neuf matchs de Serie A consécutifs avec au moins un but inscrit (14 unités sur cette période).

Le Portugais vise donc la passe de 10 ce samedi soir contre le Hellas Vérone, et pourra peut-être égaler le record du championnat codétenu par Gabriel Batistuta (1994-1995) et Fabio Quagliarella (2018-2019) contre Brescia la semaine prochaine. A noter que CR7 a déjà marqué lors de 11 matchs consécutifs, c’était entre le 25 août et le 22 novembre 2014 lorsqu’il évoluait au Real Madrid (20 buts sur cette période). S’il parvient à reproduire cet exploit, l’ancien Merengue pourrait bien s’attaquer au record toutes compétitions confondues appartenant à Lionel Messi, auteur de 33 réalisations sur 21 matchs consécutifs entre novembre 2012 et mai 2013.