Juve : Le salaire de Cristiano Ronaldo réduit ?

Dans : Serie A.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo réalise une saison exceptionnelle.

Malgré les difficultés rencontrées par son équipe, l’international portugais parvient comme toujours à tirer son épingle du jeu. Depuis le début de la saison, il a déjà inscrit 23 buts et délivré 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui forcent l’admiration, et qui obligent la Juventus Turin à très sérieusement envisager une prolongation du contrat de Cristiano Ronaldo. A en croire les informations relayées par le journal L’Equipe, cette éventualité prend de plus en plus d’épaisseur au fil des jours… à une condition. Au vu de la crise sans précédent, CR7 devra accepter de baisser ses émoluments s’il veut prolonger l’aventure à la Juventus Turin au-delà de juin 2022.

« Un transfert à 117 ME associé aux 31 ME de salaire annuel net du joueur (une somme à multiplier par deux après impôt pour le club), l'opération Ronaldo a coûté cher à la Vieille Dame mais elle a démultiplié la notoriété et la visibilité du club comme jamais. Il se murmure même, du côté de la presse italienne, que les équipes du président Andrea Agnelli devraient prochainement rencontrer l'entourage du joueur pour parler d'une éventuelle prolongation d'une saison - son contrat se termine en juin 2022 - mais associée à une baisse de salaire ? Car malgré l'augmentation de ses revenus, la Juventus Turin affiche une importante dette qui s'élève à 358,2 ME » fait savoir le quotidien national, confirmant que la prolongation de Cristiano Ronaldo est dans les tuyaux, mais que le Portugais devra faire des efforts financiers s’il veut poursuivre son aventure en Italie. Du haut de ses 36 ans, l’ancien Madrilène peut en tout cas aborder l’avenir avec sérénité…