Juve : Le Milan lui offre un défi, Cristiano Ronaldo va se régaler

Ce dimanche soir sur la pelouse du Milan AC, Cristiano Ronaldo aura une dette à combler sous le maillot de la Juventus Turin.

Transféré l'été dernier du Real Madrid à la Juve contre un chèque de 105 millions d'euros, Cristiano Ronaldo n'a pas encore marqué dans un grand match de Serie A. Malgré ses sept buts et ses cinq passes décisives en 11 matchs de championnat, CR7 n'a pas trouvé le chemin du but face à la Lazio (2-0) ou Naples (3-1). Mais ce dimanche soir, en clôture de la 12e journée italienne face à l'AC Milan, l'attaquant portugais voudra faire taire cette mauvaise statistique... sur une pelouse qui ne lui réussit pas. Malgré le fait qu'il ait marqué plus 650 buts dans sa grande carrière, le joueur de 33 ans n'a effectivement jamais scoré à San Siro.

S'il a tout de même fait trembler les filets milanais en transformant le tir au but décisif lors de la finale de la Ligue des Champions 2016 face à l'Atletico avec Madrid, le quintuple Ballon d'Or n'a jamais marqué un but à proprement parler, malgré cinq rencontres à San Siro contre les deux clubs de Milan (le Milan AC en 2005, 2007, 2010, et l'Inter en 2009, sous les tuniques de Manchester United puis du Real). Un manque que Cristiano Ronaldo souhaite combler lors de ce choc contre le Milan, au cours duquel il est très attendu. « J'attends de grandes choses de la part du joueur le plus attendu : Cristiano Ronaldo », a notamment lancé, sur TuttoJuve, Fabio Capello, ancien coach des deux formations rivales. C'est donc avec cette grosse pression sur les épaules que le nouveau leader de la Vieille Dame devra briser ce mauvais point, ne serait-ce que pour entrer dans les cœurs des fans de la Juve.