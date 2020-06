Juve : Cristiano Ronaldo perd, sa soeur craque complètement

Dans : Serie A.

Invincible sur la scène nationale depuis plusieurs saisons, la Juventus de Turin vient de perdre deux finales de suite. Au grand dam de Monsieur Cristiano Ronaldo.

Même si la Juve est toujours en lutte pour remporter un neuvième titre de champion d’Italie d'affilée, avec un point d’avance sur la Lazio Rome avant la reprise de la Série A ce week-end, le club de Turin n’est plus imbattable. Malgré son armada composée de Cristiano Ronaldo ou Dybala, la Vieille Dame vient effectivement de perdre deux finales nationales en l’espace de six mois. Après le revers en Supercoupe d'Italie contre la Lazio (1-3), les Bianconeri ont lâché la Coupe d’Italie mercredi, en perdant aux tirs au but contre Naples (0-0, 2-4 tab). La défaite de trop pour le clan de Cristiano Ronaldo. Habitué à tout gagner sur son passage, que ce soit à Manchester United ou au Real Madrid, l'international portugais a vécu plusieurs échecs depuis son arrivée à Turin en 2018.

Ce qui ne plaît pas à Elma Aveiro. « Que peux-tu faire de plus ? Mon chéri seul ne fait pas de miracles. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça. Tête haute, mais tu ne peux pas tout faire. Mon roi », a lâché, sur son compte Instagram, la soeur de CR7. Une attaque frontale envers l’équipe de Maurizio Sarri qui ne fait pas l'unanimité en Italie. Tout simplement parce que le quintuple Ballon d'Or n’est pas exempt de tout reproche ces derniers temps. Face au Napoli, Cristiano Ronaldo a par exemple été loin de sa meilleure forme, tant au niveau de son apport offensif ou défensif. Incapable de faire la différence pour sa Juve, CR7 pourrait lui aussi être amené à se remettre en question.