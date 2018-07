Juve : Cristiano Ronaldo a un problème astronomique à régler

Dans : Serie A, Mercato, Liga.

Alors que son transfert à la Juventus est officiel depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo a encore quelques soucis à régler pour se sentir comme chez lui à Turin.

Cristiano Ronaldo vivait à Madrid depuis 2009. En neuf ans, la star portugaise a enfilé les buts et les trophées comme des perles du côté du Real. Mais suite au départ de Zinedine Zidane et à un triplé historique en Ligue des Champions, le joueur de 33 ans a décidé de faire ses valises pour découvrir un quatrième championnat européen, en Italie. Débarqué à la Juventus contre un chèque de 105 millions d'euros, CR7 a signé le contrat de ses rêves, avec un salaire de 30 ME nets lors des quatre prochaines saisons.

Mais qui dit transfert et changement de pays, dit déménagement. Et alors que la reprise approche, Cristiano a un gros problème d'ordre logistique. D'après les informations du Corriere Dello Sport, l'ancien de Manchester United cherche actuellement une solution pour amener à Turin... une machine de la NASA. Actuellement à Madrid dans sa villa espagnole, ce bijou acheté pour 2 ME, qui lui permet de s'entraîner sans gravité, est essentiel dans la vie sportive de Cristiano. Autant dire que l'entourage de Ronaldo fera tout son possible pour régler souci peu commun, mais inhérent à la vie de sportif de très haut niveau.