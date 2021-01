Italie : Lukaku-Ibrahimovic, l’embrouille XXL

Dans : Serie A.

Match chaud avec ce derby de Milan en Coupe d’Italie ce mardi soir. Auteur du premier but de la rencontre, Zlatan Ibrahimovic s’est ensuite chauffé avec Romelu Lukaku au moment où la mi-temps a été sifflée. Provocation des deux côtés, insultes et menaces, le Suédois et le Belge n’y sont pas allés de main morte, récoltant chacun un avertissement. Au final, c’est l’ancien du PSG qui a été le grand perdant, puisqu’il a été expulsé après une nouvelle faute en seconde période.