Italie : « Black Friday », la Une raciste du Corriere dello Sport

Ce vendredi soir, la Série A se passionnera pour une très belle affiche avec la rencontre entre l’Inter Milan et l’AS Roma.

Pour faire monter la sauce, le Corriere dello Sport a cru bon de mettre en avant Romalu Lukaku (Inter Milan) et Chris Smalling (AS Roma) en titrant « Black Friday », pour surfer sur l’évènement commercial de ces derniers jours. Un choix éditorial basé donc sur la couleur de peau des joueurs de football, sans aucune autre justification que cela, puisqu’il n’est nullement question des problèmes de racisme que traverse le football italien dans les pages du journal sportif.

De quoi faire bien évidemment réagir, et démontrer que le problème de l’autre côté des Alpes ne se limite pas à une certaine frange de supporters. Même le Community manager de l’AS Roma a rapidement réagi, déplorant, avec un brin d’humour ce choix éditorial basé sur la couleur de peau des joueurs.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH