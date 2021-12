Ita : Tchouameni à la Juventus, deux soucis XXL

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La presse italienne annonce un intérêt majeur de la Juventus pour Aurélien Tchouameni, l'international tricolore de l'AS Monaco. Mais le club de Turin sait que cela sera dur.

En quête d’un renfort en milieu de terrain, les dirigeants de la Juventus suivent de très près Aurélien Tchouameni, dont les performances avec Monaco et la France n’ont échappé à personne. Et selon CalcioMercato, le joueur français de 21 ans est la cible numéro 1 de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri étant prêt à attendre jusqu’au mercato estival pour s’offrir celui qui a encore deux ans et demi de contrat avec la formation de la Principauté. Cependant, entre vouloir et pouvoir, il y a un monde, surtout lorsqu’il s’agit de transfert. Et le média spécialisé transalpin admet que du côté de la Juventus on sait que le dossier Tchouameni ne sera pas simple à boucler pour deux raisons qui sont finalement liées à un souci commun, les finances des Bianconeri. Pour Marco Demicheli, journaliste de CalcioMercato, la marche est haute pour Andrea Agnelli.

Monaco a demandé 50 millions d'euros à la Juventus

L’AS Monaco connaît la valeur de son milieu de terrain international et pour se mettre à la table des négociations pour Aurélie Tchouameni, le club de Ligue 1 ne rigolera pas. « Déjà l'été dernier, Federico Cherubini avait tenté d'arracher le joyau de la génération 2000 à Monaco, mais il s’était heurté à une demande qui dépassait 50 millions d' euros. Et les exigences du club français n’ont pas baissé (...) Le prix de Tchouameni est l'un des deux obstacles pour la Juventus, l'autre est représenté par la difficulté de vendre des joueurs aux salaires très lourds, et qui ne font plus partie du projet (Arthur et Ramsey surtout). Deux problèmes à régler absolument. A l’époque des cadeaux, même la Juve rêve... », ironise le journaliste qui a bien du mal à croire que l’opération va se faire.