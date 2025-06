Ita ‍: Stefano Pioli arrive sur le banc de la Fiorentina

Un an après avoir quitté l'AC Milan, et quelques jours après avoir refusé de prendre les commandes de l'équipe d'Italie, Stefano Pioli va revenir en Serie A. Actuellement entraîneur du club saoudien d'Al Nassr, le technicien de 59 ans s'apprête à s'installer sur le banc de la Fiorentina annonce Fabrizio Romano.

🚨🟣 Stefano Pioli will sign a three year contract as new Fiorentina head coach in July, verbal agreement in place.



Formal steps to follow in the next weeks. pic.twitter.com/RljCAy4DtX