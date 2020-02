Ita : Sarri viré par le Juventus, Allegri rappelé d'urgence ?

Dans : Serie A.

Après la défaite de la Juventus à Lyon, et devant la faiblesse de l'équipe turinoise, la presse italienne affirme que Maurizio Sarri pourrait sauter avant la fin de saison.

Si mercredi à 21h Rudi Garcia semblait plus dans la tourmente que Maurizio Sarri, il en va désormais tout autrement. En effet, après la victoire de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions, que personne ne remet en cause du côté italien, l’avenir de l’entraîneur italien de la Juventus, arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, semble très sombre. Pour le quotidien La Repubblica, il se pourrait même que d’ici trois semaines, et le match retour contre l’OL, il y ait une véritable révolution sur le banc turinois. Car plus que la défaite à Lyon, c’est surtout le style de jeu pratiqué par Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers qui pousse les dirigeants de la Juventus à éventuellement changer les choses.

Pour le quotidien italien, au mieux Maurizio Sarri finira la saison et sera limogé, au pire il sautera rapidement avec déjà une piste pour le remplacer. Car Andrea Agnelli serait prêt à faire revenir Massimiliano Allegri, pourtant poussé vers la sortie l’an dernier. Conscient de s’être trompé dans son choix, le président de la Juventus pourrait faire rapidement changer les choses, estimant qu’il y aurait des risques à terminer la saison avec Maurizio Sarri, lequel semble avoir perdu le vestiaire, et notamment Cristiano Ronaldo. Concernant Massimiliano Allegri, de passage à Paris la semaine passée, ce dernier avait expliqué vouloir se reposer cette saison avant de reprendre un club la saison prochaine. On pensait alors plus au PSG qu'à la Juventus, mais difficile de connaître sa réponse si le club turinois l'appelait dès maintenant à la rescousse.