Ita : Sarri déploie le tapis rouge à Cristiano Ronaldo, mauvaise idée

Dans : Serie A.

Au lendemain de l’élimination de la Juventus Turin face à Lyon en Ligue des Champions, la Vieille Dame a pris la décision de limoger Maurizio Sarri.

Malgré un titre de champion d’Italie, l’ancien entraîneur de Naples n’a convaincu personne à la Juventus Turin. Il faut dire qu’en dépit de ce nouveau titre national, les Biancoreni ont déçu avec un total de points en baisse et une défense plus fragile que jamais. Pas du genre à faire des sentiments, les dirigeants de la Juventus Turin ont ainsi décidé de se séparer de Maurizio Sarri, lequel a été remplacé par Andrea Pirlo. Et en ce début de semaine, le Corriere della Sera revient sur les erreurs de l’ex-manager de Chelsea à la tête de l’équipe turinoise.

Pour le média transalpin, c’est dans la gestion de Cristiano Ronaldo que Maurizio Sarri s’est planté dans les grandes largeurs. Et pour cause, le média dévoile notamment que face à l’insistance du directeur sportif Fabio Paratici, Maurizio Sarri a accepté de se rendre sur le yacht de Cristiano Ronaldo durant les vacances du Portugais, avant le début de la saison. A l’occasion de cette entrevue, les deux hommes ont évoqué les systèmes tactiques que pourraient utiliser la Juventus Turin durant la saison. Maurizio Sarri a notamment demandé à Cristiano Ronaldo quelles étaient ses préférences. Un traitement de faveur qui a flatté l’ego de l’ancien buteur du Real Madrid, mais qui a passablement agacé le reste du vestiaire turinois. Une première erreur fatale dès le début de son aventure à Turin, qui a lancé le projet sur de mauvais rails…