Ita : Rabiot galère à la Juventus, Buffon le défend

Dans : Serie A, PSG, Foot Europeen.

Malgré un léger rapprochement initié par Leonardo lors de son retour à Paris au début de l’été, Adrien Rabiot n’a pas prolongé son contrat en faveur du club de la capitale. En effet, l’international français, libre de tout contrat au 30 juin 2019, a pris la décision de quitter son club formateur pour rejoindre la Juventus Turin. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français ne brille pas de mille feux depuis son arrivée en Italie. Rien d’anormal pour la légende Gianluigi Buffon, lequel estime que Rabiot a un trop gros retard de rythme à combler à cause de sa mise au placard à Paris.

« Il faut dire que depuis dix mois, Adrien n'a plus joué. Dix mois, c'est comme si on s'était fait deux fois les croisés, même s'il s'est entraîné (avec le PSG, ndlr)... Il faut revenir sur le terrain, prendre ses repères, surtout pour quelqu'un avec ce grand physique. Tu changes aussi de monde, tu viens à la Juve, un club avec des méthodes de travail différentes, tu changes de championnat... Je crois qu'Adrien apporte à la Juve des qualités techniques et physiques exceptionnelles. C'est normal (qu'il galère un peu), il faut une période d'adaptation pour tout le monde. Il ne sera pas le premier, ni le dernier » a confié l’ancien gardien du PSG, qui défend Adrien Rabiot depuis la venue à Turin du Français. Ce dernier appréciera…