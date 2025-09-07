Ita ‍: Rabiot a déjà un gros cadeau signé Allegri

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Adrien Rabiot s'apprête à démarrer une nouvelle aventure à Milan après son départ forcé de l'OM. Le milieu français arrive en Lombardie après deux semaines sans jouer en club. Pourtant, sa titularisation est souhaitée d'entrée par Allegri.

La saison à venir n'est pas facile à aborder pour Adrien Rabiot. Cadre marseillais il y a quelques semaines encore, le milieu français vient de rejoindre Milan après une fin d'été agitée. Ecarté de l'OM pour une bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, il a subi les critiques violentes de sa direction. Un scénario inattendu et très difficile à digérer d'autant que c'est son club de cœur. Dans ces conditions, pas facile de s'adapter au Milan AC en cours de saison. Il découvre une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers mais heureusement il connaît parfaitement l'entraîneur Massimiliano Allegri.

Allegri compte déjà sur Rabiot

Les deux hommes s'entendent parfaitement depuis leur collaboration commune à la Juventus entre 2021 et 2024. Alors que Milan a démarré la saison moyennement avec une défaite surprise contre la Cremonese, Rabiot est déjà vu comme un cadre majeur pour faire progresser les Rossoneri. Qualifié de « protégé » d'Allegri par la Gazzetta dello Sport, il sera titularisé contre Bologne après la trêve internationale selon le journal italien. Une prise de risque puisque Rabiot n'a plus joué un match complet depuis Rennes le 15 août dernier.

Le patron du milieu ? 🔴⚫️



Aux côtés de Modric 🇭🇷, Rabiot 🇫🇷 est être le seul assuré d’une place dans le milieu à trois de Milan.



Leadership, dynamisme, qualité : Allegri en a fait une pièce maîtresse.



👉 Selon vous, qui doit être le troisième milieu de terrain ? pic.twitter.com/NtkfvEiMOX — Coeur Rossonero 🎙️ (@CoeurRossonero) September 7, 2025

Son entraîneur italien le voit comme l'élément indispensable pour stabiliser le milieu de terrain aux côtés de Luka Modric. Les deux hommes seront alignés obligatoirement à court terme en compagnie de l'Anglais Ruben Loftus-Cheek ou du Français Youssouf Fofana. Le CV de Rabiot ainsi que ses performances passées en Italie et à l'OM plaident pour lui surtout dans un Milan aussi convalescent qu'actuellement.