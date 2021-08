Ita : PSG ou Man City ? Cristiano Ronaldo sera déçu

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Malgré les nombreux démentis de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo reste annoncé sur le départ. L’attaquant portugais se verrait notamment du côté de Manchester City. Sauf que la presse italienne ne croit pas du tout à son éventuel transfert.

A moins d’une semaine de la fermeture du marché des transferts, Cristiano Ronaldo envisage toujours de quitter la Juventus Turin. Le Portugais n’a évidemment rien annoncé mais les rumeurs et certains indices confirment cette tendance. Dimanche dernier par exemple, l’ancien joueur du Real Madrid n’était que remplaçant lors de la 1ère journée de Serie A contre l’Udinese (2-2). L’entraîneur Massimiliano Allegri a tenté d’expliquer qu’il s’agissait de sa propre décision. Mais les bruits de couloir ne font que s’accentuer. Pas de quoi s’enflammer du côté de La Gazzetta dello Sport.

Alors que d’autres médias commencent sérieusement à envisager un départ de Cristiano Ronaldo, le quotidien transalpin met l’accent sur trois obstacles qui devraient empêcher CR7 de bouger cet été. Pour commencer, nos confrères rappellent que l’attaquant de 36 ans touche un salaire annuel net de 31 millions d’euros. Des revenus apparemment inaccessibles pour les clubs éventuellement intéressés par ses services. D’autant que le quintuple Ballon d’Or n’est pas libre. En effet, la Vielle Dame réclamerait 30 millions d’euros pour sa dernière année de contrat.

Encore un espoir pour CR7 ?

De quoi refroidir encore un peu plus les prétendants de l’international portugais. Enfin, le journal aux pages roses indique que la Juventus Turin n’a toujours pas reçu d’offres pour sa star. Il faudrait donc un petit miracle pour permettre à Cristiano Ronaldo de quitter les Bianconeri. Lui qui aimerait rejoindre Manchester City et ses compatriotes Bernardo Silva, Ruben Dias et João Cancelo. Après tout, la cible prioritaire des Citizens Harry Kane vient d’annoncer qu’il ne quitterait pas Tottenham. Et du côté du Paris Saint-Germain, son nom est toujours cité en cas de départ de Kylian Mbappé.