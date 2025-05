Ita ‍: Naples résiste à l'Inter pour glaner son 4e Scudetto

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

38e journée de Serie A :

Leader avec un point d'avance sur l'Inter au coup d'envoi, Naples tenait bon malgré les faux pas des dernières semaines. Les Partenopei n'auront perdu leur bien que 20 minutes, le temps de répondre à l'ouverture du score de l'Inter à Côme. McTominay lançait finalement les siens d'une superbe volée acrobatique. Lukaku doublait la mise d'une folle chevauchée individuelle. Naples s'imposait 2-0 pour décrocher son 4e titre de champion après 1987, 1990 et 2023. L'Inter s'imposait aussi 2-0 grâce à des buts de De Vrij et Correa. Les Milanais cèdent leur couronne et essayeront de se consoler en finale de la Ligue des champions contre le PSG.