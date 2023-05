Ita : Mourinho chasse la taupe, alerte à Rome !

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

José Mourinho n’est pas content et chasse la taupe à l’AS Roma, où ses compositions d’équipe ont pris l’habitude de fuiter dans la presse. L'entraineur portugais serre encore une fois la vis.

Ces dernières semaines, les supporters de l’AS Roma vivent des émotions différentes d’un match à l’autre avec des résultats irréguliers. Qualifié en finale de l’Europa League grâce à sa qualification aux dépends du Bayer Leverkusen, le club de la Louve est néanmoins largué dans la course au top 4 en Série A après son match nul face à la Salernitana lundi soir (2-2). Il y a néanmoins un point commun sur tous les matchs récents de l’AS Roma : la composition alignée par José Mourinho a pris l’habitude de fuiter avec exactitude dans la presse quelques heures avant la rencontre.

Une mauvaise habitude qui commence sérieusement à fatiguer le Special One, annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain ces dernières heures. Présent en conférence de presse, le technicien portugais a été interrogé sur la forme physique de Paulo Dybala à quelques jours de la finale de l’Europa League face au FC Séville le 31 mai prochain. La réponse de José Mourinho traduit un certain agacement et prouve à quel point l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United est actuellement focalisé sur cette chasse à la taupe au sein du staff de l’AS Roma.

José Mourinho chasse la taupe à la Roma

« Des nouvelles de Dybala ? Au sujet de Dybala, demande à la personne qui t’as donné la compo de notre équipe cet après-midi. Si tu as un espion chez nous qui te donne notre compo 6 ou 7 heures avant les matchs, cet espion pourra certainement te dire comment va Dybala » a répondu l’entraîneur de la Roma, véritablement agacé par les fuites au sein de son vestiaire au cours des dernières semaines et qui espère régler ce problème au plus vite.