Ita : Moise Kean à la Juventus, sacré retour !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Après une saison de prêt au PSG, Moise Kean était reparti à Everton, mais l'attaquant italien va s'engager d'ici 24 heures avec la Juventus, son ancien club, où il va remplacer Cristiano Ronaldo.

Dans une autre époque, c’est-à-dire avant le début de ce mercato totalement délirant, on avait évoqué la possibilité pour le Paris Saint-Germain de trouver un accord avec Everton pour le transfert de Moise Kean. Après un prêt d’une saison globalement satisfaisant, sans être génial, avec le PSG, le jeune attaquant italien n'avait finalement donné lieu à aucune proposition de Leonardo au club anglais. Moise Kean a donc commencé la saison de Premier League, mais son avenir s’est probablement joué à quelques centaines de kilomètres de Liverpool. En effet, en recrutant Cristiano Ronaldo, Manchester United a délesté la Juventus d’un attaquant, et du côté de Turin on a rapidement décidé que Moise Kean était un joueur suffisamment fort pour renforcer l’effectif de Massimiliano Allegri après le départ de CR7.

Moise Kean to Juventus, done deal and here-we-go. Agreement completed with Everton on loan with obligation to buy [under certain conditions]. Medical tomorrow in Torino. ⚪️⚫️ #Juventus #EFC



Total potential fee around €20m. Kean already agreed personal terms. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2021

Et deux ans après avoir quitté la Juventus pour Everton moyennant 27,5 millions d’euros, l’attaquant international italien, pas retenu pour l’Euro, va faire le chemin inverse. Ce samedi, le retour de Moise Kean est en effet confirmé par des très nombreuses sources, les dirigeants de la Vieille Dame et ceux des Toffees ayant trouvé un accord ces dernières heures. L’attaquant de 21 ans passera dimanche sa visite médicale et devrait ensuite signer son nouveau contrat. La Juventus et Everton se seraient entendus pour un prêt de deux saisons avec une option d’achat obligatoire. Un fois la signature de Kean acquise, la Juventus va désormais se focaliser sur la prolongation de contrat, les pistes qui menaient à Eden Hazard ou Pierre-Emerick Aubameyang n'étant plus d'actualité.