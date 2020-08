Ita : Maurizio Sarri viré, la Juventus frappe fort !

Dans : Serie A.

Les dirigeants de la Juventus ont décidé de frapper vite et fort après l'élimination du club en Ligue des champions par Lyon.

Ce samedi midi, plusieurs médias italiens annonçaient qu’une réunion était en cours du côté de la Juventus afin d’évoquer la situation de Maurizio Sarri. Et à priori, contrairement à ce qu’il avait indiqué après l’élimination de son équipe par l’OL, André Agnelli n’a pas eu besoin d’un long délai de réflexion pour trancher dans le vif. Car dans un communiqué, la Juventus a officialisé le limogeage de son entraîneur, lequel n'aura passé qu'un an sur le banc turinois. « Le Juventus Football Club annonce que Maurizio Sarri a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première. Le club tient à remercier l'entraîneur pour avoir écrit une nouvelle page de l'histoire de la Juventus avec la victoire du neuvième Scudetto consécutif », indique la Vieille Dame, qui n'en dit pas plus sur le successeur de Sarri même si le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance.