Ita : Maurizio Sarri viré avant Juventus-Lyon ?

La Juventus file vers un nouveau titre de champion d'Italie, mais Maurizio Sarri est en grand danger annonce des journalistes italiens.

Avec six points d’avance sur l’Inter à cinq journées de la fin de la saison de Serie A, la Juventus est en très bonne position pour remporter un neuvième Scudetto consécutif. Mais cela ne suffit pas au bonheur des dirigeants du club turinois, lesquels constatent comme tout le monde que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n’ont plus du tout le même rendement depuis la reprise du championnat. Et du côté d’Andrea Agnelli, on commence à se demander si un électrochoc n’est pas nécessaire avant même la fin de la saison de Serie A pour booster la Juventus dans la perspective du match face à l’Olympique Lyonnais en 8e de finale retour de la Ligue des champions dans moins d’un mois. Ce vendredi, plusieurs médias affirment même qu’en cas de résultat négatif lundi contre la Lazio, Maurizio Sarri pourrait être limogé.

Selon Adriano Del Monte, la pression monte autour de l’entraîneur italien de la Juventus, et des rumeurs affirment que son avenir est menacé à court terme. Pour remplacer Maurizio Sarri sur le banc de la Juve, les dirigeants turinois penseraient à Mauricio Pochettino ou bien à Andrea Pirlo. Pour le journaliste italien, il faut toutefois se demander si une décision aussi tardive dans la saison peut réellement avoir un impact sur les performances de CR7 et les autres joueurs de la Vieille Dame.

Pressure mounting on Sarri. Reports here today suggest defeat to Lazio may be the end. Pochettino & Pirlo (interim) the latest linked.



Surely minimal benefit in Juve making any decision this late in the season? pic.twitter.com/Ja8vTi7oor