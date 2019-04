Ita : Matuidi s'attaque cash au racisme en Italie

Dans : Serie A, Foot Europeen.

La semaine dernière, le championnat italien a une nouvelle fois subi de plein fouet des actes racistes dans l'un de ses stades.

C'était mardi, lors de la victoire de la Juventus à Cagliari (2-0). Durant une bonne partie de cette rencontre, Blaise Matuidi et Moise Kean ont été victimes d'insultes racistes de la part de certains supporters sardes. Un acte que le champion du monde français condamne au plus haut point, lui qui commence à en avoir ras-le-bol de ce fléau italien... Un problème que l'ancien Parisien souhaite combattre, sachant que la fédération transalpine et ses clubs ne semblent pas encore prêts à prendre des décisions radicales pour endiguer ce racisme-là dans leurs enceintes.

« C'est triste parce que ça m'est arrivé déjà dans ce même stade l'année dernière à Cagliari. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. Quand je touchais le ballon, il y avait des imitations de cris de singe. Quand Moise Kean s'est retrouvé deux fois face au gardien, avant le but, et c'est important de le préciser, il y en a eues aussi. C'est pour ça que Moise a célébré en disant qu'il ne comprenait pas. Par la suite, ça s'est encore intensifié et jusqu'à la fin du match. Et il y en a eu de plus en plus. Ce sont des gens stupides, qui n'ont rien à faire dans les stades. Ils doivent être punis. Je ne veux pas me calmer ! Je n'ai pas envie d'ignorer ça. Il faut le combattre, pas l'ignorer. Il ne faut pas avoir peur, faire comme si on n'entendait rien. C'est important de le dire haut et fort. Ces cris, ce sont des choses qui ne se disent pas, et qui ne doivent pas être dites et doivent être sanctionnées », lâche, dans le Canal Football Club, Matuidi, qui n'espère pas revivre ce genre de soirée cauchemardesque, sous peine de quitter la Juve, Turin et l'Italie plus rapidement que prévu...