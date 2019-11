Ita : Mario Balotelli victime d'insultes racistes à Vérone

Ce dimanche après-midi, Brescia se déplaçait sur la pelouse de Vérone dans le cadre de la onzième journée du championnat italien.

Et malheureusement, cette affiche de Série A fait parler d’elle pour de mauvaises raisons. En effet, titulaire à la pointe de l’attaque de Brescia, Mario Balotelli a été victime d’insultes racistes de la part des supporters de Vérone.

Exaspéré, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a pris la décision de stopper une action en cours, de prendre le ballon avec les mains et de le dégager avec véhémence vers la Curva des Ultras de Vérone. A plusieurs reprises, il a menacé d’abandonner la rencontre si les chants racistes persistaient. Décidément, l’Italie ne parvient pas à se sortir de ce problème alors que très récemment, c’est Kalidou Koulibaly de Naples qui a été victime d’insultes racistes sur les pelouses du championnat italien.

Mario Balotelli kicks ball into crowd and walks off pitch following racist chanting from Hellas Verona fans. Game was temporarily suspended and announcement over tannoy system before game, with Balotelli, restarted. #VeronaBrescia #NoToRacism pic.twitter.com/4XNMb6u7zH