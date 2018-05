Ita : Mancini convoque Balotelli contre la France !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Fraîchement nommé à la tête de l'équipe d'Italie, Roberto Mancini a dévoilé ce samedi sa sélection pour les matches amicaux que jouera la Squadra Azzurra en juin prochain contre la France, l'Arabie Saoudite et les Pays-Bas. Et dans ce groupe on retrouve Mario Balotelli, l'attaquant de l'OGC Nice, lequel fait son grand retour en équipe d'Italie quatre ans après l'avoir quittée. Mancini avait confié lors de sa première conférence de presse qu'il comptait bien redonner sa chance à Mario Balotelli, et il a tenu parole.