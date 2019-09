Ita : Le patron de LVMH dément vouloir s'offrir l'AC Milan

Dans : Serie A, Foot Europeen.

En fâcheuse position au classement de Serie A, l'AC Milan suscite bien des interrogations sur son avenir, et depuis 24 heures une rumeur affirmait même que la famille Arnault, une des plus grosses puissances financières du globe et la première en France, voulait s'offrir le club lombard. Mais dans un communiqué, Antoine Arnault a démenti un quelconque intérêt du propriétaire du groupe LVMH pour l'AC Milan.

« Chers fans de l’AC Milan. Je souhaite écrire ce message pour mettre fin à toutes les rumeurs concernant l’intérêt de ma famille, ou du groupe LVMH, pour un rachat de l’AC Milan. Nous avons le plus grand respect pour votre magnifique club, ses valeurs, son histoire fantastique, mais n’avons jamais été en contact avec qui que ce soit au club et n’avons jamais été intéressés pour y investir ou l’acquérir », a indiqué le fils de Bernard Arnault, afin de couper court aux rumeurs.