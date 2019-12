Ita : Le numéro 1 sur le maillot d'Ibrahimovic à l'AC Milan ?

Dans : Serie A.

C'est désormais officiel, Zlatan Ibrahimovic va jouer à l'AC Milan jusqu'à la fin de saison. Reste désormais à connaître le numéro que portera la star suédoise.

L’AC Milan a annoncé vendredi à 19h le retour de Zlatan Ibrahimovic sept ans après que le buteur suédois soit parti des Rossoneri pour rejoindre le PSG. Les supporters milanais devront cependant attendre le jeudi 2 janvier pour voir Ibra, puisque c’est à cette date que l’attaquant de 38 ans arrive en Lombardie pour passer sa visite médicale et signer son contrat de six mois avec une option pour une saison supplémentaire.

Mais ce samedi, c’est sujet plus léger, mais très important pour le merchandising de l’AC Milan, qui agite la presse italienne. La question est de savoir quel numéro aura le maillot de Zlatan Ibrahimovic sachant que les 9 et 11, ses numéros fétiches, sont déjà attribués à Krzysztof Piatek et Fabio Borini, l’Italie ne permettant pas de réattribuer des numéros en cours de saison, même en cas de départ. Selon TuttoMercatoWeb, si le 21 est disponible, ce ne serait pas le premier choix de Zlatan Ibrahimovic qui pourrait évoluer avec dans le dos le numéro….1. Finalement, cela irait très bien à Ibra non ?