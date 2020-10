Ita : Le Napoli bloqué à l'aéroport, Juventus-Naples reporté ?

Dans : Serie A.

Alors qu'elle s'apprêtait à quitter Naples pour rejoindre Turin, l'équipe de Gennaro Gattuso a été bloquée à l'aéroport en raison de cas de covid19. Le Juventus-Naples de dimanche devrait être reporté.

A moins de 24 heures du très attendu match entre la Juventus et Naples, à l’Allianz Stadium du Turin, on s’oriente vers un report de cette rencontre annonce ce samedi soir la presse italienne. En effet, alors que la délégation napolitaine était arrivée à l’aéroport Capodichino pour embarquer dans un vol vers la capitale du Piémont, les autorités ont interdit aux joueurs et au staff du Napoli de prendre l’avion en raison de l’absence des résultats pour trois membres de la délégation, suite aux tests PCR passés dans la matinée. La semaine passée, Naples avait affronté le Genoa, où 14 cas de Covid19 ont été détectés ces derniers jours. Les autorités sportives et administratives doivent encore se réunir afin de voir la suite à donner à cette situation qui risque de se multiplier, puisque le coronavirus semble malheureusement de retour en Italie. Ainsi, l'Atalanta Bergame a annulé sa conférence de presse prévue ce samedi, un membre du club ayant subi un contrôle positif.