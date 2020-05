Ita : Le mercato révolutionné, Cristiano Ronaldo ne va pas aimer

Dans : Serie A.

Déçu par les performances de la Juventus Turin avant l’interruption des compétitions, Cristiano Ronaldo souhaitait que le champion d’Italie se renforce lors du prochain mercato.

Une condition primordiale afin d’envisager l’avenir à la Juve pour la star portugaise… qui va toutefois être contraint de revoir ses prétentions à la baisse. Car à en croire le directeur sportif turinois Fabio Paratici, le prochain mercato estival sera très particulier, et ce ne sera pas le moment de faire des folies. Au contraire, le dirigeant italien estime que les échanges de joueurs et les « prêts à long terme » devraient être nombreux. Pas le meilleur moyen pour se renforcer et contenter une star comme Cristiano Ronaldo, mais la crise sanitaire a de telles conséquences économiques que la Juventus comme les autres cadors européens ne seront pas en mesure de faire des folies.

« Il y aura sûrement moins de disponibilité financière, étant donné l'urgence. Ce sera un marché composé d'échanges et de prêts longs. Par exemple, si vous ne pouvez pas acheter une maison, vous pouvez la louer. C’est pareil dans le foot, si vous ne pouvez pas acheter un joueur, il faut essayer de se le faire prêter le plus longtemps possible. Le prix des joueurs ? La valeur marchande ne changera pas beaucoup, je pense. Dans les salaires en revanche, il faut être prudent » a indiqué à Sky Italia le directeur sportif de la Juventus Turin, qui a par la suite évoqué quelques cas bien particuliers comme ceux de Cristiano Ronaldo… et de Paul Pogba, régulièrement cité dans le viseur de la Vieille Dame. « CR7, c’est un joueur différent. Au-delà d’être un joueur, c’est une marque qui génère beaucoup de revenues. Pogba ? C’est un grand footballeur. Dans un monde normal, il aurait eu beaucoup d’offre mais aujourd’hui, peu d’équipes sont capables de payer ce type de salaire ». On l’aura bien compris, le prochain mercato sera très particulier en Italie et partout en Europe…