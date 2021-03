Ita : Le Barça et Man City sur Rabiot, la Juve croit rêver

Dans : Serie A.

Sans être poussé vers la sortie, Adrien Rabiot pourrait quand même quitter la Juventus Turin cet été. La Vieille Dame s’aperçoit que les performances du milieu français ne passent pas inaperçues en Europe. Et qu’une excellente opération financière est envisageable grâce au FC Barcelone ou à Manchester City.

Si Adrien Rabiot alimente de nouveau les rumeurs mercato, cela n’a rien à voir avec les choix d’Andrea Pirlo. L’entraîneur de la Juventus Turin apprécie le profil de son milieu de terrain qu’il titularise très régulièrement en Serie A. Le champion d’Italie se voyait donc poursuivre l’aventure avec le Français. Mais ça, c’était avant de s’apercevoir de sa cote de popularité sur le marché des transferts. Même si beaucoup d’observateurs estiment qu’il n’utilise pas encore tout son potentiel, Adrien Rabiot plaît notamment en Angleterre.

Le site italien Calciomercato répète que Carlo Ancelotti, qui l’a connu à ses débuts au Paris Saint-Germain, aimerait bien le récupérer à Everton. Mais ce n’est pas tout. Nos confrères parlent aussi d’un intérêt de Manchester City. Plutôt flatteur pour l’ancien Parisien dont les qualités séduiraient aussi le FC Barcelone. Pour rappel, le Barça faisait déjà partie des clubs intéressés lorsque « le Duc » avait été jusqu’à la fin de son contrat dans la capitale française.

Rabiot le plan B du Barça

On parlait même d’un accord entre les deux parties avant le rebondissement qui l’avait mené à la Juventus Turin. Deux ans plus tard, le géant de Liga pourrait de nouveau se rapprocher d’Adrien Rabiot. Du moins si sa piste prioritaire Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool, n’aboutit pas. En tout cas, la Juventus Turin ne s’opposerait pas à ce transfert qui pourrait renflouer ses caisses et permettre une énorme plus-value sur un joueur arrivé libre, et qui était encore considéré comme un flop il n’y a pas si longtemps.