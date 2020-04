Ita : La Serie A prête à imiter la France et tout arrêter !

Dans : Serie A.

Le ministre italien des sports a reconnu ce mercredi matin qu'il était de plus en plus envisageable que la Serie A ne reprenne pas afin de préparer la saison prochaine.

Si la situation sportive n’est pas simple en France, elle est aussi compliquée en Italie où les clubs de Serie A ont également été surpris lorsque dimanche soir le premier ministre transalpin a annoncé le 18 mai pour la reprise des entraînements alors que la date du 4 mai semblait acquise. Et ce mercredi, invité sur la chaîne 7, Vicenzo Spadafora, le ministre italien des sports a ouvertement laissé entendre que le Championnat 2019-2020 pourrait ne jamais reprendre. Cette initiative pourrait même directement venir des clubs de Serie A.

« J'ai toujours dit que la reprise de l'entraînement ne signifie pas la reprise du championnat. Je vois la reprise du championnat comme une possibilité toujours plus étroite (...) La France ne sera pas le dernier pays à décider de l'arrêt, et cela pourrait inciter l'Italie à avoir le même raisonnement (...) Je commence à penser qu'il pourrait y avoir une surprise dans les prochains jours, c'est-à-dire que les présidents nous demandent d’arrêter et de préparer le prochain championnat », a fait savoir Vicenzo Spadafora.