Ita : La Roma vendue au Qatar, fake news rigole le propriétaire

Relayée en France par L'Equipe, la rumeur d'un possible rachat de l'AS Rome par Qatar Sports Investments a déjà pris du plomb dans l'aile. En effet, réagissant à l'annonce par le Corriere dello Sport à sa Une que son club pourrait passer rapidement sous pavillon qatari, comme l'avait été le Paris Saint-Germain en 2011, Jim Pallotta a été bref mais efficace via Twitter. « Siri, show me fake news », avec en réponse à cette question posée à l'assistant virtuel de son Iphone une photo de la Une du quotidien sportif italien.

Autrement dit, le milliardaire américain, qui possède l'AS Rome, préfère s'amuser de cette histoire de vente à QSI, balayant d'un revers de la main cette rumeur et tout ce qu'elle engendre sur un possible souci avec l'UEFA puisqu'un même propriétaire ne peut pas posséder deux clubs. Pour le co-propriétaire de l'équipe des Celtics, en NBA, aucune vente du la Roma n'est envisagée et encore moins envisageable, que ce soit pour le Qatar ou pour un autre investisseur.