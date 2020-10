Ita : La Juventus placée toute entière à l'isolement !

Dans : Serie A.

Même si cela n'a rien avoir avec Cristiano Ronaldo, contrôlé positif au Covid19 avec le Portugal, l'équipe de la Juventus a été entièrement placée à l'isolement ce mercredi.

A deux semaines de la réception du FC Barcelone en Ligue des champions, et à trois jours du déplacement à Crotone en Serie A, la Juventus a annoncé ce mercredi que suite à un résultat positif au sein de son effectif, toute l'équipe d'Andrea Pirlo était placée à l'isolement. « La Juventus annonce que lors des vérifications prévues par le protocole en vigueur, Weston McKennie a été contrôlé positif au Covid19. Conformément à la réglementation et au protocole, l’équipe entre ce mercredi soir en isolement. Cette procédure permettra à tous les sujets négatifs lors des contrôles d'effectuer des entraînements réguliers et des activités physiques, mais ne permettra pas le contact avec l'extérieur du groupe. La Juventus est en contact permanent avec les autorités sanitaires compétentes », précise le club turinois, qui ajoute qu'il en va de même avec son équipe U23 où aussi un cas de Covid19 a été détecté.